В Лисичанске все еще остается около 15 тысяч мирных жителей.

Ситуация в Лисичанске крайне тяжелая, но эвакуация населения под очень плотными обстрелами может подвергнуть людей еще большей опасности.

Об этом заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Глава Луганской ОВА отметил, что в Лисичанске все еще остается около 15 тысяч мирных жителей.

"Были предложения определенных депутатов эвакуировать весь город. Мы предложили им: пожалуйста, примите законопроект о принудительной эвакуации из города, в котором ведутся активные боевые действия. Это же не трудное дело - принять такой законопроект, но почему-то не принимается, а предложения такие есть", - отметил Гайдай.

Он добавил, что очень осторожно относится к эвакуации под плотными обстрелами, даже из соображений обезопасить жизнь мирных жителей.

"Мы все же эвакуируем, а не депортируем людей. С 24 февраля по 29 июня за все время эвакуации мы вывезли десятки тысяч людей, ни один гражданский не был нами потерян. Но я четко понимаю, когда эвакуацию надо останавливать и лучше обращаться к людям, чтобы они оставались в укрытиях. Потому что плотность огня настолько велика, что мы можем посадить людей в эвакуационный автобус и может произойти ужасная ситуация. К этому мы относимся очень осторожно", - пояснил Гайдай.

Глава Луганской ОВА напомнил, что на днях в Лисичанске произошла трагедия, когда люди стояли в очереди к подвезенной цистерне с водой.

"Был обстрел "Ураганами" с использованием запрещенных кассетных боеприпасов, в результате погибло почти 10 человек и до 30 человек получили ранения. Оккупанты забросали район "РТИ" такими противопехотными минами, они так и называются "лепестки", которые разработаны для того, чтобы наносить массовые поражения. В городе просто разбросаны эти мины. Российская армия стянула на окраине города огромное количество техники и военных, поэтому обстрелы и атаки не прекращаются", - подчеркнул Гайдай.

"Трасса Бахмут-Лисичанск давно уже не используется, потому что она под постоянными и плотными обстрелами российской армии. У нас есть другие маршруты, которыми мы пользуемся. Мы их не называем, но есть возможность иногда подвозить необходимое. Так, вчера нам удалось завезти гуманитарные грузы в Лисичанск и автомобиль из города выехал невредимым", - сказал Гайдай.

Также он добавил, что украинские защитники в последнее время очень четко "попадают в склады, штабы и казармы оккупантов, что дает возможность делать определенные паузы".

Как сообщал УНИАН, 27 июня оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где жители Лисичанска набирают воду для своих нужд.