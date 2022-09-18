По предварительной информации, пострадавших на месте взрыва нет.

Российские оккупанты в ночь на 18 сентября нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Снаряды попали в отель.

Об этом говорится в сюжете телеканала Freedom.

"Этой ночью российские войска нанесли удар по Краматорску - в результате обстрела пострадал отель. По предварительной информации, пострадавших на месте взрыва не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что от удара также посыпались стекла в Краматорском экономико-гуманитарном институте.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 сентября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела оккупантами Константиновки в Донецкой области ранены пять человек, среди них ребенок.

По словам Кириленко, все гражданские должны покинуть область — особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

По данным Института изучения войны, российской группировке вокруг Лимана грозит окружение украинскими силами. Дальнейшее продвижение украинцев на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку.

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