Андрей Ермак убежден, что россияне не одержат победы на Донбассе.

Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, поэтому продолжает тактику террора.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает. Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостностью", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что пока только можно представить количество преступлений и тот ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе.

"Слышал, как кто-то в эфирах сравнивал Мариуполь со Сталинградом. Мне не нравится такое сравнение. Мы должны все понять, что агрессия России против Украины - уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид являются также уникальными для мира. Не будет никакого "нашего Сталинграда", а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка... Все свидетельства военных преступлений будут переданы в Гаагу. Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями", - добавил он.

Ракетный удар по Краматорску-что известно

8 апреля оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска, где люди ждали эвакуации. По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, на вокзале находились тысячи людей.

После трагедии от эвакуации населения не отказались, поэтому привлекли автомобильный транспорт.

Позже стало известно, что российские оккупанты на железнодорожном вокзале убили 52 человека и ранили 109 человек.

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