Российские захватчики пытаются остановить деоккупацию юга Украины.

Российские оккупанты, вероятно, пытаются запугать страны Запада ядерной катастрофой. Для этого захватчики используют Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

"Российские войска, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение – либо Украина ответит огнем, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским силам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в сообщении.

Оккупанты, видимо, надеются, что вероятная ядерная катастрофа отобьет желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.

Кроме того, эксперты отметили, что российские войска обстреляли Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы обвинить бойцов ВСУ в обстреле города и создании угрозы для АЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

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