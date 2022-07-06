Москва уже направила в организацию по запрету химического оружия ноту о подготовке провокации с химоружием в Украине.

Российская Федерация намерена провести в Украине провокации с применением химического оружия в Украине. Власти РФ планируют снова обвинить украинских военных.

Об этом заявил представитель РФ Александр Шульгин в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, под угрозой могут оказаться Николаев, Харьков и вся Донецкая область. При этом он указал, что Москва направила в организацию по запрету химического оружия ноту о подготовке провокации с химоружием в Украине.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке (Донецкая область - УНИАН)", - заявил Шульгин.

Как сообщал УНИАН, в полку "Азов" 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они обеспокоены потенциальным использованием Россией средств "борьбы с беспорядками" в Украине.

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