Преодолеть Россию и вызванные ею кризисы Европа и Украина могут объединением и усилением коллективной безопасности, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия рассматривает Украину как плацдарм для захвата других стран, поэтому дать безопасность Украине - значит дать ее всей Европе.

Об этом Зеленский заявил в речи на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире".

По его словам, на протяжении десятилетий в Европе ощущался дефицит безопасности, а безопасность части Европы держалась лишь на заверениях, в частности тех, что содержались в Будапештском меморандуме.

По мнению президента, ответить на эти угрозы со стороны РФ, которые возникли еще с 2014 года, можно большим объединением Европы и действенными гарантиями безопасности.

Он также считает, что именно как войну надо рассматривать то, что сейчас происходит на энергетическом рынке Европы.

"Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция больше раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила самый большой кризис в истории. Однако одновременно мы видим, как греческие компании обеспечивают едва ли не самый большой танкерный флот для транспортировки российской нефти. Это происходит именно тогда, когда другой российский энергетический ресурс используется как оружие против Европы и против семейного бюджета каждого европейца", - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что связи российских банков с европейской банковской системой до сих пор сохраняются, а значит в Москве сохраняется надежда, что ей как-то удастся обмануть демократический мир.

"Потому что если в чем-то пошли на уступки, то почему бы не пойти на уступки в другом?", - сказал он.

По словам президента, если бы система действенных гарантий существовала раньше, то не было бы этой войны в Украине.

"Если бы Украина гарантированно получила поддержку оружием, санкциями против агрессора, немедленной изоляцией агрессора, конфискацией активов агрессора и всех связанных с ним субъектов, то сейчас Украина не была бы жертвой самой страшной со времен Второй мировой войны в Европе", - считает он.

Зеленский добавил, что Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других стран.

"А значит, дать безопасность Украине - это дать долгосрочную безопасность всей Европе", - подчеркнул он.

По мнению главы государства, Европа должна стать полностью независимой от России, ведь все кризисы, которые сейчас возникли в Европе - это последствия таких зависимостей от РФ.

"Мы можем все это преодолеть объединением, усилением коллективной безопасности и принципиальностью, без которой невозможно ни объединение, ни безопасность", - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны переломить оккупантов, и это трудная задача, требующая времени и сверхчеловеческих усилий.

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