На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы вблизи ряда населенных пунктов, отметили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Григоровки, бои продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск неподалеку Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Яворское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалеевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Шестаковое и Рубежное.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дубравного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой области враги пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного, но украинские воины сломали их планы.

Вас также могут заинтересовать новости: