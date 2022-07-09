В районе одного из поселков враги пытались улучшить свое тактическое положение, отметили в Генштабе украинской армии.

В Донецкой области российские оккупанты пытались взять под контроль территорию Углегорской теплоэлектростанции (находится в Светлодарске).

Противники также пытались улучшить свое тактическое положение в районе поселка Доломитное, сообщил на своей странице в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, защитники нашего государства не позволили оккупантам воплотить в жизнь их планы.

"Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на прежние позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля и обстреливали, в частности, объекты гражданской инфраструктуры. Только в одном Мариуполе из-за врагов погибли более 20 тысяч человек. Позже враги пошли в наступление на части Донбасса. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

ВСУ давали достойный отпор врагам. В Генштабе сообщали, что по состоянию на 8 июля на нашей земле ликвидировано 36,9 тыс. противников.

Вас также могут заинтересовать новости: