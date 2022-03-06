Сотрудники станции просят распространить информацию о том, что никакой "помощи" оккупантов они не принимали.

Для картинки на российском телевидении на Чернобыльской АЭС переодетые оккупанты раздавали помощь сами себе

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что ситуация на Чернобыльской атомной электростанции остается напряженной. При этом напомнила, что смена работников на ЧАЭС находится в плену оккупантов уже более 11 дней, и их кормят 1 раз в день.

"Сегодня им хотели раздать "гуманитарную" помощь, привезли российское телевидение. Впрочем, начальник смены в громкоговоритель объявил, что все сотрудники станции от "помощи" отказываются", - отметила депутат.

Она сообщила, что на Семиходах была оставлена старая форма "Новарки" - французской фирмы, которая строила конфайнмент над 4-м энергоблоком, - так враги переоделись в нее и сами раздавали себе гуманитарку (еду и сигареты) под видеокамеры для сюжета российского телевидения.

"Кроме того, сейчас появилась еще тысяча новых "зеленых и хамоватых" незваных гостей. Наши сотрудники станции просят распространить информацию о том, что никакой "помощи" оккупантов они не принимали", - отметила Василевская-Смаглюк.

Она обращается к правительству и "Энергоатому" с призывом позаботиться о безопасности на других АЭС.

Как сообщал УНИАН, 24-го февраля оккупационные войска РФ в результате нападения взяли под контроль все объекты ГСП ЧАЭС.

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что на Чернобыльской АЭС есть опасность выброса радиоактивной пыли. Он также отметил, что из-за Чернобыля появился настоящий коридор которым движется военная техника.

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