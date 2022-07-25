В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.
Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18: 00 Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В сообщении сказано, что оккупанты нанесли авиаудары близ Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Отмечается, что российские оккупанты вели штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка - Покровское, но понесли потери и отошли.
"В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех",- отмечает Генштаб.
Враг также предпринял попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получил жесткий отпор и отошел.
В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Также зафиксирован авиаудар неподалеку Ольгино.
"Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА",- сказано в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты намерены закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.