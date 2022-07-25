ВСУ отбили штурмы на других направлениях.

В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18: 00 Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что оккупанты нанесли авиаудары близ Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Отмечается, что российские оккупанты вели штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка - Покровское, но понесли потери и отошли.

"В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех",- отмечает Генштаб.

Враг также предпринял попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получил жесткий отпор и отошел.

В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Также зафиксирован авиаудар неподалеку Ольгино.

"Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА",- сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты намерены закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

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