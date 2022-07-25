Противник ведет наступление неподалеку Спорного, боевые действия продолжаются.

Украинские военные отбили ряд штурмов оккупантов на важных направлениях на востоке.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Штурмовые действия в направлениях Берестово-Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад.

Противник ведет наступление неподалеку Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонительных позиций, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в районе Краматорска.

Оккупанты нанесли авиаудары возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. "Штурм в направлении Вершина-Луганское завершился для них провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются", - информируют военные.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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