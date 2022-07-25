Вероятно, россияне планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности.

Российские оккупанты намерены закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Вероятно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска, напоминают эксперты.

В воскресенье, 24 июля, захватчики совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, а также ограниченные наземные атаки на Херсонщине.

Как сообщал УНИАН, успешные удары HIMARS по российских складах и командных пунктах оккупантов посеял страх. В информационном пространстве РФ стали бояться провала в войне против Украины.

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