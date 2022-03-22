В частности, происходит перегруппировка войск.

Российские оккупационные войска готовят наступательные действия на Броварскому направления.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 12: 00 в социальной сети Facebook.

"По направлению на Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.

При этом, на Полесском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

Также на Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении на Чернигов враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, шесть ТЭС/ГЭС и тому подобное. Также потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное. Общая сумма ущерба, нанесенного Украине Россией, составила 62,6 миллиарда долларов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 22 марта оккупанты потеряли уже около 15,3 тысячи человек.

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