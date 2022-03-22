Из поселка Большая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей / фото REUTERS

Из Броварского района Киевской области 21 марта эвакуировали более 4,3 тыс. жителей.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в социальной сети Facebook.

Так, из поселка Большая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 ребенка.

Более 40 автобусов и почти 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.

Отмечается, что правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
  • По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
  • По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
  • По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.