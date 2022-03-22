В частности, эвакуация состоялась в селе Большая Дымерка.

Из Броварского района Киевской области 21 марта эвакуировали более 4,3 тыс. жителей.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в социальной сети Facebook.

Так, из поселка Большая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 ребенка.

Более 40 автобусов и почти 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.

Отмечается, что правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.

Война против Украины: