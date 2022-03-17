В целом сумма убытков составляет 62,6 млрд долл.

За неделю убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в войне, которую начала Россия, выросли минимум на 8,3 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба Киевской школы экономики (КШЭ), по состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн гривень, или 62,6 млрд долл. По сравнению с предыдущей оценкой, обнародованной 10 марта, объем потерь вырос на 330 млрд грн, или на 8,3 млрд долл.

Об этом свидетельствует анализ, осуществляемый в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute и волонтерами из партнерских организаций.

В целом, по расчетам KSE Institute, с начала военной агрессии России против Украины 24 февраля в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.

Отмечается, что эти расчеты построены на анализе нескольких тысяч публичных сообщений от граждан, правительства, местных органов власти относительно потерь и повреждений по всей стране. Данные оценки не являются исчерпывающими: информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта.

Война против Украины: