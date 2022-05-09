Ярослав Грицак отметил, что Западная Европа никогда бы не стала современной Европой без плана Маршала.

Москва может столкнуться с коллапсом после проигрыша в войне против Украины. Российскую Федерацию ожидает сценарий 1991 года.

Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в эфире телемарафона

"Россия выйдет из этой войны очень ослабленной, будет коллапс, сценарий 1991 года. И в этих условиях можно будет диктовать определенные условия в замене за санкции", - отметил Грицак.

По его словам, Западная Европа никогда бы не стала современной Европой, если бы не было плана Маршала, который также остановил наступление советской армии на разрушенные европейские города.

"Я представляю себе, что у Украины будет план Маршала, который очень сильно поможет Украине стать на ноги, сделать политические реформы, но что-то подобное будет и с Россией. Потому что Россия должна отменять санкции, а санкции можно отменить только взамен на отдельные политические требования", - объяснил историк.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

При этом российские войска в Украине несут колоссальные потери. Так, по состоянию на 8 мая убито 25,5 тысячи российских солдат.

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