Противники накрыли огнем более 30 населенных пунктов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, а также в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами осуществляли обыски и похищения частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, как отметили в Генштабе, огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещеевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.

Так, по информации Генштаба, на Сиверском направлении враг обстрелял Липовку и Николаевку Черниговской области, а также Лесное и Обильное Сумской области.

На Слобожанском направлении противником были атакованы Красная Заря, Ветеринарное, Срелковое, Красное, Огуречное, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка.

На Краматорском направлении вражеским обстрелам подверглись Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка, на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцевое, Вершина, Зеленополье и Опытное, а на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 25 населенных пунктов. Среди них - Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа.

"В то же время, в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждены ранения свыше 20 вражеских солдат, которых доставили в местную больницу города Токмак", - говорится в сводке.

Тем временем на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией соприкосновения. Среди прочих - Сухой Пруд, Квитневое, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Война Украины с Россией 2022 - важные новости

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. Армия Украины достигла значительных успехов. В частности, деоккупирована почти вся Харьковская область, с 1 октября в Херсонской области освобождены 29 населенных пунктов.

Кроме того, 8 октября сообщалось, что в Донецкой области в двух громадах от оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 8 число на нашей земле уже ликвидировали более 62 тыс. врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: