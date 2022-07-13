Украинские военные влияют на характер боевых действий на переднем крае фронта.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал во время телемарафона.
"Сейчас инициатива в наших руках. И то, что у нас появилась такая возможность громить две опоры боевых действий – логистику и систему военного управления, тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. В ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции. Будет потихоньку наступать боеприпасный голод", - пояснил эксперт.
По словам Жданова, российское наступление пока буксует даже на Донбассе.
"Они не смогли сохранить темп наступления и тот натиск, который был во время штурма Северодонецка, об этом вообще речь не идет. Они неделю топчутся на месте. Думаю, что сейчас очень застопорится и Запорожское направление, хотя еще неделю назад Анна Маляр говорила о том, что в Генштабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Сейчас об этом говорить, я думаю, не стоит", – отметил эксперт.
Жданов подчеркнул, что показатель слабости войск РФ пока в том, что они не могут развивать наступательные действия.
"На Херсонщине систему военного управления постарались поломать. Это - показатель. То, что они не могут развивать наступление – это показатель", – сказал Жданов.
Как сообщал УНИАН, 12 июля Жданов заявил, что российское командование будет снимать с хранения старое советское вооружение, чтобы продолжать воевать в Украине по приказу главы Кремля Владимира Путина.