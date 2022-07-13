Эксперт отметил, что сейчас инициатива в руках ВСУ и они могут влиять на характер боевых действий на переднем крае.

Украинские военные влияют на характер боевых действий на переднем крае фронта.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал во время телемарафона.

"Сейчас инициатива в наших руках. И то, что у нас появилась такая возможность громить две опоры боевых действий – логистику и систему военного управления, тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. В ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции. Будет потихоньку наступать боеприпасный голод", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, российское наступление пока буксует даже на Донбассе.

"Они не смогли сохранить темп наступления и тот натиск, который был во время штурма Северодонецка, об этом вообще речь не идет. Они неделю топчутся на месте. Думаю, что сейчас очень застопорится и Запорожское направление, хотя еще неделю назад Анна Маляр говорила о том, что в Генштабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Сейчас об этом говорить, я думаю, не стоит", – отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что показатель слабости войск РФ пока в том, что они не могут развивать наступательные действия.

"На Херсонщине систему военного управления постарались поломать. Это - показатель. То, что они не могут развивать наступление – это показатель", – сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Жданов заявил, что российское командование будет снимать с хранения старое советское вооружение, чтобы продолжать воевать в Украине по приказу главы Кремля Владимира Путина.

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