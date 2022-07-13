В частности, наши военные отразили штурмовые действия на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил.

"На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Уже в который раз украинские воины отразили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Сейчас противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники. Российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Дементьевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Яворское, Коробочкино и Победа. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровок", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник осуществляет огневое поражение со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Великая Камышеваха, Краснополье и других. Нанес авиаудар вблизи Мазановки.

Наши защитники успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины, а также отогнали оккупантов назад.

Также, как отметили в Генштабе, на Краматорском направлении враг не вел активных действий. Оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у спорного.

"На Бахмутском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выемка, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск и Зайцевое. Нанесли авиационный удар недалеко от Вершины.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины свели на нет метким огнем. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также нанес авиационные удары неподалеку Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Вел воздушную разведку БПЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки", - говорится в сводке Генерального штаба.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бойцы ВСУ эффектным выстрелом из "Стугны" разгромили российский ЗРК "Бук".

Вас также могут заинтересовать новости: