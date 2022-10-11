Глава Николаевской ОГА назвал три версии такого поведения российских оккупантов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким записал короткое видео, в котором объяснил, что сегодня стоит за ракетной атакой РФ и почему большинство ракет достаточно легко сбивается.

Ролик он опубликовал в своем Телеграмм-канале.

По первой версии Кима, оккупанты специально выпускают ракеты малыми партиями, чтобы подольше держать людей в подвалах. Вторая версия - "вскрывают" нашу ПВО.

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"Радоваться рано... Русские специально пускают партиями по несколько ракет, чтобы тревога была долго . Также, возможно, русня "щупает" наше ПВО, ищет слабые места, чтобы ударить массово. Ну, и третий вариант - они просто нелогичные идиоты", — заявил глава Николаевской ОГА.

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