Глава Николаевской ОГА Виталий Ким записал короткое видео, в котором объяснил, что сегодня стоит за ракетной атакой РФ и почему большинство ракет достаточно легко сбивается.
Ролик он опубликовал в своем Телеграмм-канале.
По первой версии Кима, оккупанты специально выпускают ракеты малыми партиями, чтобы подольше держать людей в подвалах. Вторая версия - "вскрывают" нашу ПВО.
Видео дня
"Радоваться рано... Русские специально пускают партиями по несколько ракет, чтобы тревога была долго . Также, возможно, русня "щупает" наше ПВО, ищет слабые места, чтобы ударить массово. Ну, и третий вариант - они просто нелогичные идиоты", — заявил глава Николаевской ОГА.
Ким объяснил сегодняшний ракетный террор РФ
Ракетные атаки России 11 октября: куда целятся оккупанты
- Утром 11 октября в Хмельницкой и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система ПВО.
- В Николаевской области сбили две ракеты, в Ривненской - перехватили одну. В Винницкой области удар пришелся по Ладыжинской ТЭС.
- Под удар попала и Киевская область. Силами ПВО удалось уничтожить две ракеты.
- После 12:00 11 октября появились сообщения о взрывах во Львове.
- Вчера, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. Известно уже о 19 погибших и 105 раненых.