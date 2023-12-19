Президент напомнил, что Украина не устраивала террористические атаки на территории России.

Нельзя приравнять ситуацию в Секторе Газа до войны в Украине. Оккупация и вторжение России в Украину не начиналась с террористической атаки

"Мы признаем эту трагедию, мы признаем, что гуманитарные последствия страшны на территории обоих государств. Мы признаем независимый народ Израиля, мы признаем независимый народ Палестины. Но я не могу это приравнять к нашей войне", - сказал сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, не видит ли он сходства с тем, что в Секторе Газа гибнут мирные люди.

Зеленский подчеркнул, что оккупация и вторжение России в Украину не начиналась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России.

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"Никто этого не делал. Мы жили в своем независимом государстве и к нам зашел враг и убил наших людей. Поэтому это разные вещи", - сказал Зеленский.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Боевики ХАМАС 7 октября захватили около 240 заложников во время своего нападения на израильские общины. По данным Израиля, в результате атаки ХАМАСа погибло около 1200 человек. Нападение побудило Израиль осадить Сектор Газа и ввести войска на палестинскую территорию.

22 ноября кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, которая включает освобождение 50 заложников и временное прекращение огня. Переговоры о продлении перемирия успеха не имели, и 1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились.

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