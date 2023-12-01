Истребители ЦАХАЛ сейчас атакуют террористические цели боевиков.

Армия Израиля объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа и против боевиков группировки ХАМАС в пятницу, 1 декабря.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию... После первоначального сообщения о звуках сирен в кибуце холит было обнаружено несколько запусков из Сектора Газа в сторону израильской территории. Запуски не были перехвачены согласно протоколу", - заявили в ЦАХАЛ.

В связи с действиями боевиков израильские войска решили возобновить боевые действия на территории Сектора Газа и против террористической организации ХАМАС.

Видео дня

Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что израильские истребители уже наносят удары по террористическим целям боевиков в секторе Газа.

Ситуация в Газе - последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня, чтобы обменять заложников на палестинских заключенных. За это время удалось освободить десятки людей, однако боевики нарушали перемирие.

Накануне, 30 ноября, палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за атаку со стрельбой на въезде в Иерусалим сегодня утром, в результате которой погибли трое израильтян и шестеро получили ранения. ХАМАС также призвал к "эскалации сопротивления"

Несколько ранее УНИАН со ссылкой на WSJ сообщал, что Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Секторе Газа еще на один день, чтобы освободить больше заложников.

Вас также могут заинтересовать новости: