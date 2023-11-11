Ряд тел не опознаны, и неясно, все ли из почти 240 заложников, предположительно удерживаемых ХАМАСом, еще живы.

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что официальное число погибших в результате кровавой атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября снижено до 1200 человек. Израильские официальные лица ранее оценивали число погибших в 1400 человек.

Как пишет Associated Press, в министерстве не объяснили причину пересмотра. Но израильский чиновник сообщил, что число было изменено после кропотливого недельного процесса опознания тел, многие из которых были изуродованы или сожжены.

Чиновник заявил, что окончательное число погибших еще может измениться. Он сказал, что ряд тел не опознаны, и неясно, все ли из почти 240 заложников, предположительно удерживаемых ХАМАСом, еще живы. Чиновник говорил на условиях анонимности до официального заявления правительства.

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Война Израиля против ХАМАС - детали

Израиль дал согласие на ежедневные четырехчасовые перерывы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы палестинцы могли покинуть северную часть анклава.

Скорейшему окончанию вооруженного противостояния в секторе Газа может помочь прекращение гражданских конфликтов, которые могут побудить людей вступать в ряды палестинских боевиков. Об этом заявил главный военный советник президента США Джо Байдена, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

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