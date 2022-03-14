Снимок является первым четким изображением острова с тех пор, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину.

Появились первые спутниковые снимки повреждений на украинском острове Змеиный в Черном море в результате российских военных ударов. На фото также виден российский военный корабль, который стоит на якоре у острова.

Снимок, сделанный в воскресенье компанией Maxar Technologies, является первым четким изображением острова с тех пор, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину, сообщает CNN.

Корабль, который в открытом море, Maxar идентифицировал как десантный корабль класса "Ropucha".

Бой за остров Змеиный

24 февраля власти сообщили, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего, как сообщалось, погибло 13 пограничников. К острову подошло два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые были размещены на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?". На что получили ушедший в народ ответ: "Русский корабль, иди нах*й".

Позже появилась информация о том, что защитники Змеиного могут быть живы, находясь в плену у российских оккупантов.

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