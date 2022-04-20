В Киевской области, в частности, пострадали более 100 детей, поделились в Офисе генпрокурора.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России ранены уже 373 ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 20 апреля официальное количество погибших детей не изменилось - 205. Возросло количество раненых - 373", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 118, Киевской - 108, Харьковской - 91, Черниговской - 57, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 25, в Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15", - отметили в Офисе генпрокурора.

Стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома семьи были ранены двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день российскими военными были принудительно доставлены в г.Мозырь (Беларусь).

18 апреля в результате обстрела жилого массива в с.Берестово Бахмутского района Донецкой области был ранен 16-летний подросток.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью", - добавили в прокуратуре.

В ООН сообщали, что по состоянию на 18 апреля в Украине из-за российской агрессии были ранены 362 ребенка.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по населенным пунктам, расположенных в Донецкой, Киевской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской, Сумской и Житомирской областях.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что за время войны РФ в Украине уже зафиксировано более 2 тыс. погибших среди мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: