Боевиков покинуло командование, узнали в Минобороны Украины.

Российские пограничники задержали "полк ЛНР", который убегал с поля боя и забрел в Белгородскую область РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как отмечается в новом перехвате, жена военного из "ЛНР", который сейчас находится на территории Херсонской области, рассказывала о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий.

"В результате вступили в конфликт с российскими пограничниками: они там попали в какой-то "замес", откуда выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их. По итогам, командования где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они, и что с ними делать. Говорят: Кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедших границу", - сообщили в разведке.

Напомним, российские военные ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враги сначала в ряде регионов обстреливали военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей.

На части Донбасса - в так называемых "ЛНР" и "ДНР", была объявлена "мобилизация", людей заставляли воевать против Украины.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. 15 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился, что в нашем государстве уже ликвидировали примерно 27 400 оккупантов.

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