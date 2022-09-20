РФ грозит всеобщая мобилизация, считает правозащитник.

В Российской Федерации глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин могут собрать для войны в Украине 15 тысяч человек.

Эти люди станут последним резервом РФ, рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.uа.

"Думаю, что сейчас Кадыров и Пригожин соберут еще вместе 15 тысяч - и вот это будет последний резерв", - считает эксперт.

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По его мнению, если Кадыров и Пригожин не смогут помочь, тогда в России будет всеобщая мобилизация, которая может продлиться несколько месяцев.

"...Если, конечно, за эти несколько месяцев ситуация для России не станет критической и проводить мобилизацию не будет никакого смысла", - отметил он.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину и атаковала мирные населенные пункты, есть много жертв и пострадавших.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу. По состоянию на 19 сентября на украинской земле уже уничтожено около 54 тыс. 650 врагов.

В украинской разведке сообщали, что Россия для войны в Украине проводит скрытую мобилизацию.

Также СМИ писали, что Пригожин в российских колониях лично вербует заключенных для участия в войне.

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