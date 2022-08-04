Враг продолжит атаковать украинскую прибрежную зону, предупредил эксперт.

Во время войны с Украиной в Российской Федерации на море было две задачи - проекция силы, направленная на захват украинской земли, и блокировки наших портов.

Противники продолжат обстреливать украинские порты и прибрежную зону, они могут сказать, что там есть какая-то "военная инфраструктура", рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан первого ранга запаса Андрей Рыженко в интервью УНИАН.

"У России с самого начала было две задачи. Первая - это проекция силы, направленная на захват наших территорий. То есть это высадка десанта и нанесение ударов по прибрежной части, по нашим кораблям. Вторая задача - это блокирование наших портов, экономическое подавление...", - заявил собеседник.

Напомним, российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники также обстреливали нашу землю ракетами с кораблей, которые находились в акватории Черного моря.

Была угроза высадки вражеского десанта, поэтому в нашей стране решили заминировать некоторые прибрежные территории и морские акватории.

Позже Украина, Турция, РФ и ООН подписали зерновое соглашение, чтобы наша страна смогла экспортировать агропродукцию морскими путями. Некоторые территории были разминированы.

1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.

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