Противники на Слобожанском направлении пытаются не допустить продвижения украинских воинов, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты маскируются и устанавливают на оборонительных позициях деревянные муляжи танков для введения украинских войск в заблуждение.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"На Слобожанском направлении противник ведет обороне ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений сил обороны и их выход на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты для возвращения утраченных позиций пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементеевка, однако успеха не имели и отошли.

Также отмечается, что украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловки и Залимана.

"Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонительных позициях деревянные макеты танков", - рассказали в Генштабе.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги не раз обстреливали военные и гражданские объекты, а потом пошли в наступление на востоке нашего государства.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. На нашей земле уже уничтожили около 35 тысяч противников.

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