Таким способом РБ хочет усилить эффект присутствия.

Беларусь размещает на границе с Украиной деревянные муляжи танков. Цель таких действий — продемонстрировать свое присутствие и провести мероприятия оперативной маскировки.

Соответствующей информацией во время брифинга поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", — сообщил Мотузяник.

Спикер также рассказал, что подразделения ВС РБ в составе до семи батальонов продолжают выполнять задания с так называемого "усиления" украинско-беларуской границы. Речь идет о Брестской и Гомельской областях. Основные усилия войска РБ сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране границы. К этим заданиям начали привлекать солдат срочной службы.

Напомним, по данным МВД, на границе с Украиной находятся 4 тысячи военнослужащих РБ. Этого количества недостаточно для организации атаки на каком-либо направлении.

В Минобороны 21 июня сообщили, что не видят признаков подготовки к наступлению армии Беларуси.

Ранее на этой неделе самопровозглашенный лидер РБ Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Он пообещал ответить в случае перехода "красной линии" или удара по Мозырскому НПЗ.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области продлятся "мобилизационные учения".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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