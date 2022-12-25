Украинские воины готовятся к контрнаступательным действиям, отметил представитель восточной группировки наших войск.

Логистика работает над тем, чтобы украинские военнослужащие имели возможность привыкнуть к зимним условиям.

Погода в Украине влияет на обе стороны войны, в зависимости от того, кто быстрее адаптируется: переведет технику на зимний период эксплуатации, обеспечит личный состав теплой одеждой, создаст возможность обогреться, просушить одежду и предоставит возможность съесть хотя бы раз в сутки теплую пищу, об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Наша логистика работает над этим, чтобы у наших военнослужащих были такие возможности. По моему мнению, у врага несколько хуже с этим вопросом. Особенно со снаряжением зимним. Также это очень влияет на непосредственно само ведение боевых действий, чтобы мощная техника типа танков, боевых машин пехоты, БТР могла относительно свободно продвигаться полями, полевыми дорогами ей нужно, чтобы грунт промерз. Следовательно, на тех участках, где быстрее это произойдет, и будет возможность проводить контратакующие действия у нас и у врага. Мы и враг готовимся. Я думаю, что мы подготовимся лучше", - сказал Череватый.

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Война России против Украины - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что по состоянию на сейчас Россия не готова к новому полномасштабному наступлению.

Говоря об армии и вооружения России, он отметил, что "все лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию - что касается и живой силы, и техники, - Путин и его режим уже уничтожил на территории Украины, точнее, уничтожили Силы обороны, а он отправил на утилизацию".

23 декабря Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении россияне несут большие потери среди живой силы и техники и не имеют тактических успехов.

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