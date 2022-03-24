Масштабный пожар на Киевщине, который случился из-за атаки противника, уже ликвидировали.

На Киевщине сгорела производственно-складская база площадью 4 тысячи квадратных метров, которая загорелась в результате вражеского обстрела.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 24 марта в 02:05 поступило сообщение об обстрелах территории предприятия на Васильковщине.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили, что огнем охвачено производственно-складское помещение на площади более 4 тыс. квадратных метров, и есть угроза возгорания административного здания.

Пожар был локализован в 05:05 и полностью ликвидирован в 08:29.

Пострадавшие и погибшие не обнаружены. На месте вызова работали 24 пожарника и шесть единиц техники.

Напомним, РФ ворвалась в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев, начались боевые действия. Активные боевые действия, в частности, шли на Житомирской трассе, в Гостомеле, в Буче и в Ирпене.

23 марта стало известно, что в Броварском районе Киевской области в результате обстрелов оккупантов сгорели продовольственные склады.

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