На Киевщине сгорела производственно-складская база площадью 4 тысячи квадратных метров, которая загорелась в результате вражеского обстрела.
Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 24 марта в 02:05 поступило сообщение об обстрелах территории предприятия на Васильковщине.
По прибытию на место вызова спасатели обнаружили, что огнем охвачено производственно-складское помещение на площади более 4 тыс. квадратных метров, и есть угроза возгорания административного здания.
Пожар был локализован в 05:05 и полностью ликвидирован в 08:29.
Пострадавшие и погибшие не обнаружены. На месте вызова работали 24 пожарника и шесть единиц техники.
Напомним, РФ ворвалась в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев, начались боевые действия. Активные боевые действия, в частности, шли на Житомирской трассе, в Гостомеле, в Буче и в Ирпене.
23 марта стало известно, что в Броварском районе Киевской области в результате обстрелов оккупантов сгорели продовольственные склады.