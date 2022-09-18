К счастью, обошлось без жертв среди украинцев.

На сегодня украинские военные проводят контрнаступление на нескольких направлениях фронта. Везде идут тяжелые бои с российскими оккупантами и нашим защитникам всегда надо быть настороже.

В Вооруженных Силах Украины в Facebook обнародовали видео атаки оккупантов по их позициям. К счастью, она прошла без жертв среди украинцев.

"Во время контрнаступления опасность повсюду, и постоянно нужно быть, как сжатая пружина! На видео - момент пролета вражеского РПГ между операторами ССО Украины. Никто не пострадал", - говорится в комментарии к видео.

Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

Стоит отметить, что российские оккупанты атакуют украинские позиции по всей линии фронта.

Успехи ВСУ на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для построения переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захватывать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

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