Будут фронты, которые отвлекают защитников Украины, предупредил эксперт.

Вооруженные силы Украины по состоянию на июль станут качественно намного мощнее в отличие от армии Российской Федерации.

Армия украинского государства в июле может перейти в контрнаступление на некоторых фронтах, рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк в интервью Obozrevatel.

Эксперт предупредил, что будут и фронты, которые отвлекают.

"...По состоянию на июль ВСУ станут намного мощнее не в количественном составе и не в обеспечении вооружениями, а качественно, в отличие от российской армии...", - отметил собеседник.

По его словам, не имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, наша страна сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз.

"...Что касается человеческого ресурса, то Украина имеет преимущество как минимум 1:4 - 1:5. Поэтому я прогнозирую, что в июле украинская армия на некоторых фронтах сможет перейти в контрнаступление...", - сказал Романюк.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину и начала полномасштабную войну. Противнику удалось захватить ряд украинских населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что противнику не удастся удержать захваченную часть юга нашей страны, просто разместив на позиционных укреплениях свое вооружение и военную технику.

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