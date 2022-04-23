Всего в лечебницах области находятся 192 жителя, которые получили ранения из-за бомбардировок.

За прошлые сутки на Николаевщине восемь человек получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов. Детей среди них, к счастью, нет.

Информацией о количестве пострадавших поделилась глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в личном Telegram-канале.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — сообщила Замазеева.

По данным главы областной рады, в лечебницах Николаевщины находятся 192 человека, которые получили ранения из-за атак ударов рашистов. Замазеева отдельно поблагодарила высокопрофессиональных врачей, которые самоотверженно спасают жизни жителей области.

Напомним, прошлой ночью оккупанты активно обстреливали Николаев. Удары повредили линию электропередач и повыбивали стекла. Одна из ракет попала в кафе, однако никто не пострадал.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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