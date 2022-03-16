15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожены три самолета российских оккупантов.
Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", - сообщают военные.
Также авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям.
"Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск", - говорится в сообщении.
Напомним, также по данным Генштаба ВСУ, в РФ планируют досрочно выпускать курсантов для привлечения их к боям в Украине.