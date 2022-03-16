Также авиация Воздушных сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям.

15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожены три самолета российских оккупантов.

Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", - сообщают военные.

Также авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям.

"Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск", - говорится в сообщении.

Напомним, также по данным Генштаба ВСУ, в РФ планируют досрочно выпускать курсантов для привлечения их к боям в Украине.

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