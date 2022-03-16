Вот так работают настоящие мастера своего дела.

Вооруженные силы Украины постепенно переходят в контрнаступление и все активнее истребляют врагов. Недавно 93 ОМБр невероятно точными залпами уничтожила гаубичный дивизион РФ 2С19 "Мста-С" в Тростянце. А теперь стало известно о похожем достижении 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Бойцы подразделения продемонстрировали, как они смогли филигранно зачистить колонну вражеской артиллерии на Киевщине.

На видео ниже показывается, что противник расположил свою технику в поле. Солдаты 72 ОМБр рассчитали расположение врага и совершили череду прицельных залпов. Они накрыли огромную площадь, поэтому оккупанты должны были понести огромные потери. Количество убитых солдат Российской Федерации и уничтоженной техники не уточняется.

В Генштабе сообщение о победе 72 ОМБр сопроводили шутливым комментарием: "Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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