Противникам нужна тяжелая техника, чтобы наступать в районах Авдеевки и Бахмута, предупредил эксперт.

Сейчас на востоке Украины оккупационным войскам Российской Федерации не хватает тяжелой техники и артиллерии.

В приоритете врага переброска с южной части нашей страны на восток именно остатков такой техники и вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "FreeДом".

По его словам, фактически противник пытается перебрасывать на часть Донбасса артиллерию и тяжелую технику, чтобы вести наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки и продолжать оборонные мероприятия возле Сватово и Кременной.

"На сегодняшний день необходимо понимать, что российские войска испытывают недостаток артиллерии и тяжелой техники, и это, скажем так… приоритет, который пытаются как раз перебрасывать из тех остатков, которые были на юге,… на восток…", - поделился эксперт.

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9 ноября стало известно, что РФ решила отступить с правого берега Днепра в Херсонской области на левобережье, поскольку у нее возникли проблемы со снабжением.

Позже сообщалось, что оккупантов начали перебрасывать в другие регионы нашей страны. В частности, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что противник перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военных - десантников. Чиновник добавил, что эти силы не способны на контрнаступление.

22 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что захватчики атаковали наших воинов в районе Стельмаховки Луганской области, а также возле 12 населенных пунктов в Донецкой, в том числе возле Бахмута.

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