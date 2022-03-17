Хакеры разместили на экранах российский флаг с георгиевской лентой.

В Одессе на ряд региональных интернет-ресурсов осуществлена кибератака.

Как передает корреспондент УНИАН, при заходе на страницы ряда новостных ресурсов появляются триколор и черно-коричневая лента.

Как пояснили в областном управлении СБУ, на часть местных новостных сайтов осуществлена кибератака.

В частности, на главном экране сайтов размещен российский флаг с георгиевской лентой.

"В настоящее время администраторы по безопасности предпринимают контрмеры", - заявили в спецслужбе.

Война против Украины: