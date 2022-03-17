На главном экране сайтов размещен российский флаг с георгиевской лентой / Иллюстрация REUTERS
В Одессе на ряд региональных интернет-ресурсов осуществлена кибератака.
Как передает корреспондент УНИАН, при заходе на страницы ряда новостных ресурсов появляются триколор и черно-коричневая лента.
Как пояснили в областном управлении СБУ, на часть местных новостных сайтов осуществлена кибератака.
В частности, на главном экране сайтов размещен российский флаг с георгиевской лентой.
"В настоящее время администраторы по безопасности предпринимают контрмеры", - заявили в спецслужбе.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.