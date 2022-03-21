Польское правительство уже готовится к возможной агрессии со стороны России.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире 24 канала.
"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - отметил Дещица.
Дипломат напомнил, что в стране был принят закон об обороне, который укрепляет Вооруженные Силы Польши.
"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей", - добавил Дещица.
По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет забрать западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.
"Реальность - поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это - беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", - добавил Дещица.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории имущество россиян.