В ведомстве обвиняют Кремль в совершении неизбирательных атак во время войны.

Пентагон обвинил российские силы в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать доказательства их совершения.

В ведомстве обвиняют Кремль в совершении неизбирательных атак в рамках преднамеренной стратегии во время войны, сообщает Reuters.

"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", — заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Но есть следственные процессы, которые будут продолжаться, и мы позволим этому произойти. Мы собираемся внести свой вклад в этот следственный процесс. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение руководства Пентагона сделал бы", — отметил Кирби.

Напомним, по данным Пентагона, президент России Владимир Путин отдает приказы о бомбардировке мирного населения Украины, поскольку его армия терпит военные неудачи.

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