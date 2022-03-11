ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны оказывают яростное сопротивление российским оккупантам.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 00:00.

В частности, в течение дня 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления - продолжают формировать резерв на территории РФ.

В целом ситуация на фронте выглядит следующим образом:

на Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Октябрьское, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев;

на Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока;

на Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокирования города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов;

на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредотачивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк;

на Южнобугском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог;

российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери;

в Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне и заставили корабли оккупантов вернуться к военно-морским базам и пунктам базирования.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом".

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