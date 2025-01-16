Реактивно-артиллерийским ударом технику захватчиков превратили в металлолом.

Российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" уничтожен в посадке, где враг прятался вместе с техникой, чтобы оттуда атаковать украинцев. Сожгли дорогой ЗРК разведчики 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежным подразделением, рассказала пресс-служба бригады.

Речь идет о том, что россияне с зенитно-ракетным комплексом "Стрела" затаились в посадке, чтобы исподтишка наносить удары, но вражескую технику разнесли "вдребезги".

"Они сами получили по острию. Здесь четко сработали разведчики из разведроты бригады "Магура". С помощью БпЛА FlyEye 3.0 наши бойцы обнаружили вражескую технику и провели корректировку огня смежного подразделения. А то точным реактивно-артиллерийским ударом сделал из "Стрелы" очередной металлолом", - говорится в сообщении.

Уничтожение вражеской техники: последние новости

Напомним, военные моряки за одни сутки поразили 3 российские системы противовоздушной обороны - 2 комплекса "Панцирь-С1" и "Осу". По данным командующего Военно-морских сил ВС Украины Алексея Неижпапы, два "Панциря" уничтожили в Херсонской области.

Также украинские военные уничтожили на южном направлении место дислокации российских операторов беспилотных систем. В частности, бойцы 128 отдельной бригады территориальной обороны "Дикое поле" успешно поразили "гнездо" операторов дронов. Российские захватчики вместе с техникой скрывались среди деревьев. Украинские специалисты обнаружили место пуска дронов типа "Крыло", сделали корректировку огня и уничтожили "гнездо" оккупантов с беспилотниками.

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