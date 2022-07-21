Это произошло возле села Кошевое на Днепропетровщине, которое граничит с Херсонской областью.

В среду, 20 июля, российские оккупанты открыли огонь из танка по комбайнах, собиравшим урожай пшеницы возле села Кошевое на Днепропетровщине, которое граничит с Херсонской областью.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Он подчеркнул, что танк прицельно обстреливал сельскохозяйственную технику, комбайнерам пришлось бежать.

"Сегодня произошел беспрецедентный случай - два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось сбежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания. Но сам факт показывает какие орки конченые животные", - заявил Вилкул.

Кроме того, в Широковской общине из-за ударов рашистов сгорело 50 гектаров полей с пшеницей и рапсом. Спасатели смогли локализовать и потушить пожар.

В целом в последние дни российские захватчики увеличили количество обстрелов вдоль линии соприкосновения. Войска РФ открывают огонь из ствольной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, подчеркнул Вилкул.

Ранее сообщалось, что 17 июля на Запорожье оккупанты устроили обстрел из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии соприкосновения. В результате атаки РФ вспыхнули несколько полей.

Вместе с тем украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях чтобы не отдавать урожай РФ. Рашисты воруют не только зерно, они вывозят фрукты и всю сельхозпродукцию.

Напомним, экспорт украинского зерна упал почти в два раза.

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