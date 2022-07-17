Мэр Мелитополя рассказал о ситуации с вывозом российскими оккупантами сельхозпродукции с временно оккупированной территории.

Украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай РФ. Рашисты воруют не только зерно, они вывозят фрукты и всю сельхозпродукцию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Оккупанты занимаются не только кражей зерна, но и всей сельхозпродукции - черешни, фруктов, зелени. Сегодня мы можем говорить, что они вывезли на сотни миллионов гривень продукции. Не вывезли, а украли у нас", - рассказал он.

Федоров добавил, что фермеры на временно оккупированной территории даже поджигают поля, чтобы не отдавать урожай российским оккупантам.

"Сейчас они продолжают из Бердянского порта выгружать наше зерно, которое мы выращивали вместе с нашими фермерами, а они его похищают. Они (оккупанты - УНИАН) вывозят его не только морем, также вывозят железнодорожным транспортом. Более чем 100 вагонов уже вывезено, и они анонсируют, что 150 вагонов еще вывезут", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя высказал предположение, что в то же время такой масштабный вывоз сельхозпродукции российскими оккупантами может свидетельствовать о том, что они не собираются оставаться на временно оккупированной территории.

Ранее УНИАН уже сообщал, что войска Путина хотят возобновить деятельность морских портов, чтобы вывезти награбленное из Украины.

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