Также недалеко от Кривого Рога, в районе Зеленодольска, был сбит очередной русский беспилотник "Орлан".

В Криворожском районе российские оккупанты били в район Великой Костромки. Возле Марьянского из-за обстрелов было возгорание на нескольких десятках гектаров полей.

Об этом сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильно напряжена, но полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Мы ежедневно продолжаем укреплять ближние и дальние рубежи обороны – это и Днепропетровская, и Херсонская, и Николаевская область на нашем направлении. Вся инфраструктура города работает нормально, в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что по Никополю сегодня враг выпустил более 50 ракет из "Градов".

"Стреляли по центру. Военных там не было вообще. Двое погибших гражданских – их достали из-под плит спасатели, из-под завалов, одна женщина ранена. Повреждено 12 пятиэтажных домов, из них в трех – разрушение несущих конструкций (это были прямые попадания "Градов"), водовод, жилые дома частного сектора, школа, ПТУ, аптека и другие мирные объекты и автомобили", - говорится в сообщении.

Обстрелами вражеской ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня также подверглись приграничные территории – районы населенных пунктов Нововоронцовка, Оскоровка, Трудолюбовка и другие.

"Враг также нанес авиационный удар в районе Потемкиного. Это освобожденная часть Херсонской области. В Криворожском районе орки били в район Великой Костромки. Возле Марьянского из-за обстрелов было возгорание на нескольких десятках гектаров полей. Урожай уничтожен огнем. Но наши спасатели сумели локализовать и ликвидировать пожар, чтобы огонь не охватил большую площадь. Жертв, слава Богу, там нет", - говорится в сообщении.

Также сегодня недалеко от Кривого Рога, в районе Зеленодольска, был сбит очередной русский беспилотник "Орлан".

Напомним, экспорт украинского зерна упал почти в два раза.

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