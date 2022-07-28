На Волынском и Полесском направлениях враг проводит инженерное оборудование позиций подразделений, прибывших на ротацию.

Российская ФСБ усиливает контрразведывательные мероприятия в приграничных с Украиной районах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении, по имеющейся информации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации усиливает контрразведывательные мероприятия в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине", - говорится в сообщении.

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию.

"С целью уточнения позиций наших войск, разоблачение системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведения воздушной разведки БпЛА", - сообщили в Генштабе.

Основные усилия противник сосредоточивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остается без существенных изменений.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.

Напомним, сегодня, 28 июля, по данным ОК "Север", российские оккупанты выпустили с территории Беларуси более 20 ракет. Сейчас известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: