Российская ФСБ усиливает контрразведывательные мероприятия в приграничных с Украиной районах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Северском направлении, по имеющейся информации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации усиливает контрразведывательные мероприятия в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине", - говорится в сообщении.
Тем временем на Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию.
"С целью уточнения позиций наших войск, разоблачение системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведения воздушной разведки БпЛА", - сообщили в Генштабе.
Основные усилия противник сосредоточивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остается без существенных изменений.
Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.
Напомним, сегодня, 28 июля, по данным ОК "Север", российские оккупанты выпустили с территории Беларуси более 20 ракет. Сейчас известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны.