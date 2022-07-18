Командиры России во время полномасштабного вторжения в Украину руководствовались картами прошлого века. Соответствующие документы были найдены на местах временно оккупированных районов Харьковской области.
Об этом сообщает СБУ.
В спецслужбе рассказали, что российские командиры руководствовались топографическими картами Украины 1969 года. В то же время документы российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады не обновлялись по меньшей мере 53 года.
На картах оккупантов отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века.
"Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", - добавили в пресс-службе.
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