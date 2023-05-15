В морях вражеская корабельная группировка увеличилась до 12 единиц, отметили в ОК "Юг".

РФ могла вывести в Азовское море корабль с ракетами"Калибр", чтобы прикрыть Крымский мост.

В пресс-центре оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 мая, прокомментировали ситуацию в Азовском и Черном морях. Отмечается, что по состоянию на утро корабельная группировка российских оккупантов увеличилась до 12 единиц.

Враг снова нарастил присутствие ракетоносителей - к подводной лодке присоединился надводный фрегат. "Впоследствии они оба были заведены в пункты базирования. В то же время малый ракетный корабль еще с восемью "Калибрами" едва ли не впервые во времена полномасштабного вторжения зашел для выполнения задач в Азовское море, где продолжает дежурство, предположительно, как еще один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста", - предполагают в "Юге".

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Напомним, 15 мая в пресс-центре Командования ВМС ВСУ сообщили об отсутствии в Черном море ракетоносителей, но стало известно о присутствии "Калибров" в Азовском море. В течение длительного времени никакой информации о дежурстве вражеских ракетоносителей в Азовском море не поступало.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что большинство военных экспертов называют маркером полного успеха украинского государства во время войны с РФ ликвидацию построенного россиянами Крымского моста.

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