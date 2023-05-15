Впервые за длительное время в Азовском море дежурит российский ракетоноситель.

По состоянию на 11:00 понедельника, 15 мая, в Черном море на боевом дежурстве находится шесть вражеских кораблей. Ракетоносителей сейчас среди них нет. Об этом сообщает пресс-центр командование Военно-Морских Сил ВС Украины.

По данным пресс-центра, в Азовском море - два вражеских корабля, среди которых есть носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет. Следует отметить, что в течение длительного времени в Азовском море на боевом дежурстве был только один российский корабль без ракетного вооружения.

Кроме того, известно, что в Средиземном море сейчас находится до пяти вражеских кораблей, среди которых - один носитель "Калибров" с четырьмя ракетами на борту.

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Ситуация в морях в последнее время - что известно

Как сообщалось, последние несколько дней ситуация в Черном море менялась: в акватории находилось разное количество ракетоносителей, а 14 мая враг вдвое увеличил их количество. Залп "Калибров" достигал 25 ракет. Силы обороны сообщили о высокой ракетную угрозу.

По данным ОК "Юг", активность больших десантных кораблей в море на прошлой неделе могла свидетельствовать, что оккупанты вывозят вещи из севастопольских бухт в Новороссийск.

В то же время, в Азовском море очень долго дежурил лишь один корабль, но ракетоносители отсутствовали.

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